Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ВС РФ прокомментировали попытки ВСУ наступать со стороны Купянска

Боец Медведь назвал непродуманными попытки ВСУ наступать со стороны Купянска

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Командир отряда «Барс-9» с позывным «Медведь» рассказал РИА Новости о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступать со стороны Купянска.

Военный назвал попытки наступления непродуманными. По его словам, украинское командование бросает своих солдат «на мясо».

«Операции все не продуманы, командование противника бросает свой личный состав, грубо говоря, «на мясо»… расстреливается, становится просто жалко противника — человеческие жизни», — поделился «Медведь».

Он добавил, что у украинской армии наблюдается дефицит тяжелой техники на Купянском направлении. При этом российские войска уничтожают все, что удается выявить.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники заявил, что Вооруженные силы Украины стягивают дополнительные силы на Краснолиманское направление. Украинские войска перемещаются в район Серебрянского лесничества и населенного пункта Белогоровка.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий