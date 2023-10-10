В ВС РФ прокомментировали попытки ВСУ наступать со стороны Купянска

Командир отряда «Барс-9» с позывным «Медведь» рассказал РИА Новости о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступать со стороны Купянска.

Военный назвал попытки наступления непродуманными. По его словам, украинское командование бросает своих солдат «на мясо».

«Операции все не продуманы, командование противника бросает свой личный состав, грубо говоря, «на мясо»… расстреливается, становится просто жалко противника — человеческие жизни», — поделился «Медведь».

Он добавил, что у украинской армии наблюдается дефицит тяжелой техники на Купянском направлении. При этом российские войска уничтожают все, что удается выявить.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники заявил, что Вооруженные силы Украины стягивают дополнительные силы на Краснолиманское направление. Украинские войска перемещаются в район Серебрянского лесничества и населенного пункта Белогоровка.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.