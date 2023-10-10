Израиль заявил, что полностью контролирует южную границу с сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что полностью контролирует южную границу с сектором Газа. Об этом сообщает телеканал i24 со ссылкой на представителей израильской армии.

«Представитель заявил о полном, «на 100%» контроле над южной границей с Газой, без каких-либо новых проникновений в понедельник», — поделился представитель армии Израиля.

Отмечается, что 10 октября не было зафиксировано проникновений на этом участке.

ЦАХАЛ также добавила, что обеспечивает безопасность вдоль пограничного забора с сектором Газа.

До этого агентство WAFA сообщало, что Израиль нанес серию ракетных ударов по сектору Газа. ВВС Израиля атаковали города Бейт-Лахия и Хан-Юнис.

Телеканал Al Manar сообщал, что съемочная группа на западе Газы подверглась обстрелу со стороны израильских ВМС.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».