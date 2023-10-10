Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль заявил, что полностью контролирует южную границу с сектором Газа

i24: Израиль заявил, что на 100% контролирует южную границу с сектором Газа

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что полностью контролирует южную границу с сектором Газа. Об этом сообщает телеканал i24 со ссылкой на представителей израильской армии.

«Представитель заявил о полном, «на 100%» контроле над южной границей с Газой, без каких-либо новых проникновений в понедельник», — поделился представитель армии Израиля.

Отмечается, что 10 октября не было зафиксировано проникновений на этом участке.

ЦАХАЛ также добавила, что обеспечивает безопасность вдоль пограничного забора с сектором Газа.

До этого агентство WAFA сообщало, что Израиль нанес серию ракетных ударов по сектору Газа. ВВС Израиля атаковали города Бейт-Лахия и Хан-Юнис.

Телеканал Al Manar сообщал, что съемочная группа на западе Газы подверглась обстрелу со стороны израильских ВМС.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий