Марочко заявил о стягивании допсил ВСУ на Краснолиманское направление

Вооруженные силы Украины стягивают дополнительные силы на Краснолиманское направление. Об этом заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его данным, украинские войска перемещаются в район Серебрянского лесничества и населенного пункта Белогоровка.

Прибывают колонны с бронетехникой и с личным составом, заявил Марочко.

Он считает, что исходя из численности и состава прибывающих подразделений ВСУ возможны как оборонительные, так и наступательные действия с их стороны.

9 октября в Минобороны РФ сообщали, что российские войска в районе Торского и на участке Серебрянского лесничества отразили атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВС Украины и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация запрещена в России).

Ранее военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что обстановка на Южно-Донецком направлении для ВСУ является тяжелой.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.