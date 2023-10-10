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Израильские ВВС нанесли ранним утром серию ударов в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удары по населенным пунктам сектора Газа

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Mohammed Salem/Reuters

В результате раннего утреннего налета израильских ВВС на сектор Газа несколько населенных пунктов были атакованы. По информации, полученной от агентства WAFA, в городе Бейт-Лахия погибла одна семья из 14 человек при бомбардировке их дома.

В Хан-Юнисе одна девочка погибла, а множество людей получили ранения в результате удара по жилому зданию. В этом городе также был разрушен единственный госпиталь. В Нусейрате несколько многоэтажных домов получили повреждения, но пока нет информации о жертвах и пострадавших.

Телеканал Al Manar сообщает, что съемочная группа на западе Газы подверглась обстрелу со стороны израильских ВМС. В результате этого двое репортеров погибли, а трое получили ранения.

В Израиле признали, что число погибших возросло до 800 и более 2400 пострадали. Ранее сообщалось, что в секторе Газа погибли 493 палестинца и 2300 человек получили ранения

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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