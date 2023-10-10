ХАМАС обсуждает с РФ вопрос пленных с российским гражданством

Представитель политбюро ХАМАС Абу-Марзук заявил телеканалу Al-Jazeera, что организация поддерживает с Россией контакты по вопросу израильских пленных, имеющих второе российское гражданство.

По его словам, среди удерживаемых в секторе Газа человек находятся десятки лиц с двойным гражданством.

«У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», — пояснил представитель политбюро.

До этого телеканал Al Hadath сообщал, что палестинское движение ХАМАС не будет вести переговоры о заложниках при боевых действиях.

Представитель палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран также опроверг факт переговоров по обмену пленными с Израилем. Он пояснил, что сейчас ХАМАС занимается «защитой населения путем борьбы с израильской армией».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».