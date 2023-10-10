В США спрогнозировали последствия разрушения сектора Газа Израилем

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в социальной сети X, что ответные действия Израиля в секторе Газа могут привести к более масштабной войне.

«Гнев и отвращение всего мусульманского мира из-за уничтожения Газы и ее населения в конечном итоге могут спровоцировать более масштабную войну, в которую может быть вовлечен Иран и даже Турция», — написал Макгрегор.

По мнению экс-советника главы Пентагона, подобный сценарий возможен, если «Хезболла» будет бездействовать. Макгрегор также указал, что если Израиль подвергнется атакам со стороны Южного Ливана, то его сухопутные силы «будут истощены до предела».

По мнению эксперта, при расширении числа участников конфликта Египет не сможет остаться в стороне, и мир может кардинально измениться.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун призвал Иран не вмешиваться в конфликт Израиля с ХАМАС и «Палестинским исламским джихадом» (организация запрещена в России).

До этого Минздрав Израиля сообщил о 2741 пострадавшем в результате атак ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».