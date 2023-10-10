МО: российские вертолеты Ми-35М уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР

Министерство обороны России сообщило, что вертолеты Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР на Краснолиманском направлении.

Сообщается, что при этом использовались неуправляемые авиационные ракеты С-8 калибром 80 мм, для определения стартового угла запуска которых использовалось кабрирование.

До этого сообщалось, что авиация Южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам 79-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике.

В группировке заявили, что артиллерия нанесла огневое поражение по станции радиоэлектронной борьбы в Северске, трем пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а еще — по узлу связи и пункту временной дислокации подразделений ВСУ в Авдеевке, Орехово-Васильевке и Новомихайловке.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.