В Палестине заявили, что армия Израиля вошла в город Наблус на Западном берегу реки Иордан

Армия Израиля вошла в палестинский город Наблус, расположенный на Западном берегу реки Иордан. Об этом со ссылкой на палестинский портал Quds сообщает РИА Новости.

По поступившей из Наблуса информации, израильские войска ворвались в город. На улицах начались вооруженные столкновения.

Ранее сообщалось, что председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун призвал Иран не вмешиваться в конфликт Израиля с ХАМАС.

До этого в ХАМАС опровергли данные о том, что Иран помог спланировать операцию в Израиле.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».