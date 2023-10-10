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Минобороны РФ сообщило об ударе по автомобильному мосту

Минобороны: авиация ВС РФ нанесла удар по Торскому автомобильному мосту в ДНР

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук рассказал, что авиация ВС РФ нанесла удар по Торскому автомобильному мосту на Краснолиманском направлении в ДНР.

По словам Савчука, также тактическая авиационная группа поразила три пункта временной дислокации ВСУ. Кроме того, он сообщил, что за сутки боев силы группировки вскрыли и подавили до 30 артиллерийских расчетов ВСУ.

До этого Савчук заявил, что авиация этой группировки войск ударила по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Серебрянки в ДНР.

Кроме того, Савчук сообщил, что средства противовоздушной обороны РФ сбили три украинских беспилотника в районе населенного пункта Кременная в ЛНР.

До этого МО РФ сообщило, что российские военные уничтожили четыре наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные на территории Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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