Оружейный экспорт Германии благодаря поставкам на Украину достиг рекордных величин

За девять месяцев 2023 года оружейный экспорт ФРГ благодаря поставкам на Украину достиг рекордных величин, составив 8,76 млрд евро. Об этом сообщает журнал Spiegel.

За весь прошлый год Германия экспортировала вооружений на 8,35 млрд евро. В этом же году объем экспорта составил уже 8,76 млрд евро. Издание отмечает, что правительством ФРГ за первые три квартала текущего года был одобрен экспорт оружия и военной техники на Украину на сумму 3,3 млрд евро. Таким образом, Киев стал крупнейшим получателем немецкого оружия.

На втором месте среди импортеров немецкого оружия находится Венгрия. Объем ее закупок составил чуть больше миллиарда евро. Третье место у США — 467 млн евро.

Более 90% оружейного экспорта ФРГ было направлено в страны НАТО и «близким партнерам», таким как Украина и Южная Корея.

Ранее сообщалось, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен оказывать помощь как Израилю, так и Украине и добиваться выделения средств для Киева.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.