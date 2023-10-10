Такер Карлсон заявил о возможных тяжелых последствиях конфликта между Израилем и ХАМАС

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к банкротству правительства США и ядерной войне с Ираном. Об этом он сказал на своей странице в социальной сети X.

По мнению Карлсона, конфликт, начавшийся между Израилем и ХАМАС, может перерасти в войну Ирана и его союзников с Западом. В случае начала такой войны можно легко представить использование ядерного оружия и последующую за этим гибель миллионов людей и крах мировой экономики. Минимальным последствием будет беспрецедентный энергетический кризис в США.

Журналист отметил, что конфликт уже привел к росту цен на энергоносители, и если такая тенденция будет сохраняться, то США столкнутся с намного более серьезной депрессией, чем та, которая была в 1930-х годах XX века.

Карлсон подверг критике сенатора США Линдси Грэма, который выступил с угрозами в адрес Ирана. Журналист заявил, что Грэм абсолютно не понимает последствий того, что может случится, если США начнут атаку на Иран.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о необходимости проведения более жесткой политики по отношению к Ирану и усиления санкций против Тегерана.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.