ХАМАС намерен обменять пленных на содержащихся в тюрьмах США и Израиля палестинцев

Движение ХАМАС намерено использовать захваченных в плен граждан Израиля в переговорах об освобождении арестованных в США палестинцев и содержащихся в израильских тюрьмах арабов. Об этом представитель ХАМАС Али Бараке заявил в интервью Associated Press.

По словам Бараке, в США находятся задержанные по обвинению в финансировании ХАМАС палестинцы. Движение собирается требовать их освобождения. Кроме того, сказал Бараке, ХАМАС намерен добиваться освобождения всех арабских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля.

Представитель движения подчеркнул, что ХАМАС готов к любому развитию конфликта, включая и долгую войну. Он заявил, что ХАМАС с 2014 года ведет подготовку своих бойцов и собственными силами производит ракеты.

Бараке назвал причиной атаки ХАМАС действия израильского правительства по отношению к мечети Аль-Акса в Иерусалиме и усиление давления на палестинских заключенных в тюрьмах Израиля.

Ранее сообщалось, что около 140 тыс. палестинцев, проживающих в секторе Газа, покинули свои дома и укрылись в специальных приютах от бомбардировок и обстрелов израильской армии.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.