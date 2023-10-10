Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В секторе Газа свои дома покинули 137 тысяч палестинцев

ООН: 137 тысяч палестинцев из-за обстрелов покинули свои дома в секторе Газа

close
100%
Saleh Salem/Reuters

Около 140 тыс. палестинцев, проживающих в секторе Газа, покинули свои дома и укрылись в специальных приютах от бомбардировок и обстрелов израильской армии. Об этом, ссылаясь на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщает РИА Новости.

По данным БАПОР, сейчас в специально обустроенных учреждениях для беженцев и перемещенных лиц в секторе Газа находятся 137 тыс. человек. Представители агентства опасаются возможного увеличения числа палестинцев, прибывающих в эти приюты. Сейчас учреждения БАПОР в секторе Газа заполнены уже на 90%.

Ранее сообщалось, что армия Израиля по состоянию на 20:00 по московскому времени 9 октября атаковала 1 707 целей радикалов в секторе Газа.

До этого израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис выражал мнение, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) в секторе Газа не будет применять танки, а задействует только пехоту. По его словам, это необходимо, чтобы минимизировать потери среди мирного населения.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий