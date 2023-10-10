В секторе Газа свои дома покинули 137 тысяч палестинцев

Около 140 тыс. палестинцев, проживающих в секторе Газа, покинули свои дома и укрылись в специальных приютах от бомбардировок и обстрелов израильской армии. Об этом, ссылаясь на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщает РИА Новости.

По данным БАПОР, сейчас в специально обустроенных учреждениях для беженцев и перемещенных лиц в секторе Газа находятся 137 тыс. человек. Представители агентства опасаются возможного увеличения числа палестинцев, прибывающих в эти приюты. Сейчас учреждения БАПОР в секторе Газа заполнены уже на 90%.

Ранее сообщалось, что армия Израиля по состоянию на 20:00 по московскому времени 9 октября атаковала 1 707 целей радикалов в секторе Газа.

До этого израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис выражал мнение, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) в секторе Газа не будет применять танки, а задействует только пехоту. По его словам, это необходимо, чтобы минимизировать потери среди мирного населения.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.