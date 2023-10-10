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Армия Израиля назвала число атакованных целей радикалов в секторе Газа

Kan: армия Израиля атаковала более 1 700 целей радикалов в секторе Газа

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Mohammed Salem/Reuters

Армия Израиля по состоянию на 20:00 по московскому времени 9 октября атаковала 1 707 целей радикалов в секторе Газа. Об этом сообщает израильская государственная телерадиокомпания Kan.

По данным телерадиокомпании, всего с утра 7 октября израильские военные поразили 475 ракетных установок, 73 военные цели, 24 стратегические военные структуры и 22 подземных объекта.

До этого израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис выражал мнение, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) в секторе Газа не будет применять танки, а задействует только пехоту. По его словам, это необходимо, чтобы минимизировать потери среди мирного населения.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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Война в Израиле
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