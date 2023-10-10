Стало известно об операциях российских войск РЭБ в зоне СВО

Военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в своей статье для Business Insider пришел к выводу, что инвестиции России в развитие средств радиоэлектронной борьбы свидетельствуют о намерении Москвы продолжать спецоперацию на Украине. Заголовок материала гласит: «Российские электронные воины переходят к «более тонким» операциям на линии фронта на Украине».

Статья отмечает, что инвестиции России в средства радиоэлектронной борьбы являются еще одним подтверждением того, что Москва не намерена прекращать борьбу.

Атламазоглу отмечает, что хотя внимание международного сообщества сосредоточено на танках и беспилотных аппаратах, войска радиоэлектронной борьбы с обеих сторон проводят более хитрые и рискованные операции на линии фронта. Москва постоянно адаптирует свою тактику и улучшает систему радиоэлектронной борьбы, в которую активно инвестирует.

Журналист подчеркнул, что электронная война, хотя и не так заметна и не привлекает такого внимания, может значительно повлиять на ход боевых действий.

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