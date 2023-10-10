В США анонсировали выделение допсредств Израилю

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал выделение дополнительных средств Израилю со стороны США «в ближайшие дни». Об этом пишет РИА Новости.

При этом Кирби отметил, что в Вашингтоне намерены «идти в ногу» с запросами Израиля и стремятся восполнять его нужды «настолько быстро, насколько возможно, и наилучшим образом».

Отмечается, что первая партия военной помощи Израилю уже в пути.

До этого Кирби заявил, что США пока не планируют вводить в Израиль войска.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».