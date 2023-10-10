США пока не намерены вводить войска в Израиль

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в эфире телекомпании CBS, что США пока не планируют отправки своих войск в Израиль.

Кирби отметил, что Вашингтон всегда будет делать то, что нужно для защиты его интересов в сфере национальной безопасности и выполнения обязательств США в сфере безопасности по всему миру.

«Именно по этой причине мы направили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря», — указал он.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются монополизировать посреднические усилия по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем.

До этого бывший американский президент Дональд Трамп обвинил США в атаке ХАМАС на Израиль и отметил, что, если его изберут президентом, он расширит программу поддержки Израиля и полностью прекратит оказывать помощь Палестине.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».