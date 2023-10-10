Россия прорабатывает возможности эвакуации россиян из сектора Газа

По словам посла России в Израиле Анатолия Викторова, российская сторона уже заранее рассматривает возможность эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Дипломат отметил, что эта работа проводится предварительно, с учетом всех обстоятельств. Если потребуется реальное вмешательство, то граждане будут эвакуированы из сектора Газа и направлены в третью страну на российских самолетах.

Ранее Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий, а также призвало граждан, находящихся там, быть осторожными и поддерживать связь с российскими консульствами.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября после атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

ХАМАС объясняет свою атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о переходе к состоянию готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.