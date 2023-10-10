Израильские власти рекомендовали гражданам подготовить запасы воды и продуктов на 72 часа

Израильские власти призвали граждан страны обеспечить себя трехсуточным запасом воды, еды и медикаментов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление командования тыла армии Израиля.

В заявлении говорится, что с учетом развития боевых действий на различных направлениях жителям необходимо подготовить запасы, которые позволят 72 часа находиться на охраняемой территории.

Так, израильтянам рекомендуется запастись водой из расчета потребления по три литра на человека в день, а также сухими и консервированными продуктами. Кроме того, жители должны иметь при себе радиоприемники и фонарики на батарейках, портативные аккумуляторы для мобильных телефонов, медикаменты.

Вслед за публикацией этого заявления пресс-служба израильской армии отметила, что оно не является обязательным для немедленного исполнения, а носит лишь рекомендательный характер.

Ранее российский МИД призвал граждан России воздержаться от посещения Израиля и Палестины. Тем же россиянам, которые уже находятся на этих территориях, следует проявлять максимальную осторожность и поддерживать контакты с представителями дипломатических и консульских учреждений России.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.