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В ХАМАС опровергли данные о том, что Иран помог спланировать операцию в Израиле

В руководстве ХАМАС отрицают, что Иран помог спланировать операцию в Израиле

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Majdi Fathi/Global Look Press

Глава политического отделения ХАМАСа за рубежом Али Барака опроверг информацию, что Иран был связан с планированием или одобрил операцию в Израиле. В заявлении, опубликованном агентством Associated Press, указывается, что иранские чиновники не оказывали помощи и не давали согласие на атаку во время встречи в Бейруте на прошлой неделе. Барака также подчеркнул, что никто из руководства ХАМАС не посещал Бейрут в указанный период.

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Боевики ХАМАС после серии ракетных ударов проникли в южные районы Израиля. ХАМАС объявил о проведении операции «Потоп Аль-Аксы», в ответ на что Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о нахождении страны в состоянии войны и о мобилизации резервов. Военные Израиля проводят операции по очистке населенных пунктов.

Боевые отряды ХАМАС, известные как «Аль-Кассам», заявили о захвате десятков израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 израильских граждан, включая высокопоставленных военных, находятся в плену и удерживаются в секторе Газа.

Конфликт между палестинцами и израильтянами, связанный с территориальными интересами сторон, уже много десятилетий является источником напряжения и столкновений в этом регионе. В 1947 году ООН приняла решение о создании двух государств — Израиля и Палестины при активной роли СССР. Однако было создано только израильское государство, в то время как Палестина так и не получила полного освобождения территорий, на которые она претендовала.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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