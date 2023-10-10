ВМС Израиля наносят удары по объектам ХАМАС в прибрежной зоне сектора Газа

В заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля, сообщается о нанесении ударов по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа Военно-морскими силами (ВМС).

Армейские представители подтверждают, что в настоящее время продолжаются атаки на террористические объекты, принадлежащие ХАМАС и находящиеся на побережье Газы. Дополнительные детали будут предоставлены позднее.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.