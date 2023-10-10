Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что любое государство, которое будет создано на оставшихся территориях Западной Украины, должно придерживаться нейтралитета в отношении России. Об этом бывший американский военный сказал в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official.

По мнению Макгрегора, каким бы ни было государство, которое возникнет на западных территориях Украины, оно должно быть нейтральным. Он отметил, что Россия никогда не позволит, чтобы США превратили соседнее государство в плацдарм для нападения. Новая страна, подчеркнул офицер, также не должна становиться частью военного союза под руководством США.

Ранее сообщалось, что бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что Российская Федерация возьмет под контроль Харьков и Одессу. По его мнению, США никак не смогут этому противодействовать.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон также заявил, что Украина может до конца конфликта потерять Одессу и Харьков.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».