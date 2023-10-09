Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что Российская Федерация возьмет под контроль Харьков и Одессу. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

По его мнению, «русские возьмут все, что принадлежит им исторически». Он добавил, что американская сторона «ничего не сможет с этим сделать».

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина может до конца конфликта потерять Одессу и Харьков.

По словам эксперта, Запад все чаще дает понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему придется забыть о Крыме и Донбассе, чтобы урегулировать конфликт. Однако даже этого, «скорее всего», будет недостаточно, добавил бывший разведчик.

Другой экс-агент ЦРУ, Рэй Макговерн, уверен, что США скоро заставят Украину пойти на переговоры с Россией, даже если украинский президент Владимир Зеленский будет против. Эксперт пояснил, что Вашингтон пойдет на это, потому что Штаты поставили Киеву уже все, что только можно было, в качестве военной помощи.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».