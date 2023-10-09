Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США рассказали о будущем Одессы и Харькова

Макгрегор: американцы не помешают РФ взять под свой контроль Одессу и Харьков

close
100%
Wikimedia Commons

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что Российская Федерация возьмет под контроль Харьков и Одессу. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

По его мнению, «русские возьмут все, что принадлежит им исторически». Он добавил, что американская сторона «ничего не сможет с этим сделать».

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина может до конца конфликта потерять Одессу и Харьков.

По словам эксперта, Запад все чаще дает понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему придется забыть о Крыме и Донбассе, чтобы урегулировать конфликт. Однако даже этого, «скорее всего», будет недостаточно, добавил бывший разведчик.

Другой экс-агент ЦРУ, Рэй Макговерн, уверен, что США скоро заставят Украину пойти на переговоры с Россией, даже если украинский президент Владимир Зеленский будет против. Эксперт пояснил, что Вашингтон пойдет на это, потому что Штаты поставили Киеву уже все, что только можно было, в качестве военной помощи.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий