ХАМАС готов обсуждать перемирие с Израилем

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности обсуждать перемирие с Израилем. Об этом сообщает телеканал AlHadath.

«Мы [представители ХАМАС] открыты для обсуждения перемирия с Израилем», — говорится в сообщении палестинского движения.

До этого стало известно, что военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут наносить удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа даже в случаях, когда это будет потенциально представлять угрозу для соотечественников, которых взяли в плен.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.