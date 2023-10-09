Со стороны Ливана зафиксирован обстрел по Израилю

В пресс-службе Армии Израиля заявили, что израильские военные зафиксировали вечером 9 октября обстрел территории страны из Ливана. Об этом сообщает ТАСС.

«Зафиксирован ряд запусков с ливанской территории по израильской территории. О пострадавших не сообщалось. Подробности последуют», — говорится в заявлении.

До этого ливанский премьер-министр Наджиб Микати заявил, что его страна не намерена вступать в конфликт Израиля и Палестины после нападения боевиков радикальной группировки ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.