Минобороны сообщило о попытке атаки БПЛА на Белгородскую область

Минобороны России сообщило о попытке атаки беспилотника на Белгородскую область.

Как утверждает Минобороны, средства ПВО сбили украинский беспилотник.

Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три ракеты «Точка-У» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме этого, системы ПВО перехватили две зенитные ракеты комплекса С-200, переоборудованные в ударный вариант. Средства радиоэлектронной борьбы также подавили и уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Согласно сообщению МО РФ, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях также были устранены беспилотники.

7 октября Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ пресекли попытку террористической атаки со стороны Украины по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью были уничтожены три ракеты «Точка-У».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.