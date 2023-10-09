В Израиле заявили, что ЦАХАЛ будет атаковать сектор Газа даже в случае риска для заложников

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут наносить удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа даже в случаях, когда это будет потенциально представлять угрозу для соотечественников, которых взяли в плен. Об этом пишет газета Times of Israel, ссылаясь на высокопоставленный источник в израильском правительстве.

Как заявил источник, если Израиль будет обладать точной разведывательной информацией о местонахождении пленных израильтян, то не будет атаковать этот конкретный объект. Однако во всех случаях, когда таких данных нет, удары будут наноситься по всем целям ХАМАС, говорится в сообщении издания.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.