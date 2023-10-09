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России предсказали победу в конфликте на Украине в 2024 году

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов предрек победу России в СВО в 2024 году

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Россия победит в конфликте на Украине в 2024 году, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в беседе с военным корреспондентом RT Arabic Саргоном Хадаи.

«Следующий год — это год, который будет победным для России», — утверждает военный.

По мнению Алаудинова, Соединенные Штаты и страны Европы не смогут продолжать спонсировать Вооруженные силы Украины ВСУ более двух лет в связи с накоплением ряда собственных трудностей.

Командир сказал, что руководители стран НАТО не ожидали от Вооруженных сил России столь удачного сопротивления натиску украинской армии и западных государств.

До этого Алаудинов заявил о снижении числа наемников в рядах ВСУ, задействованных в специальной военной операции. Он также предположил, что грядущей зимой ВСУ будут наращивать силы для следующего наступления.

Ранее командир «Ахмата» призвал украинцев совершить восстание.

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Операция на Украине
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