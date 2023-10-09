Израиль завершил эвакуацию районов на границе с Газой

Израильская армия завершила эвакуацию в районах на границе с сектором Газа, бойцы ХАМАС больше не проникают на территорию страны. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на представителя армии.

«Мы завершили эвакуацию общин на границе с сектором Газа. <...> Никакие члены ХАМАС не проникают в Израиль», — заявил пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари.

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что все населенные пункты у границы с сектором Газа находятся под контролем военных.

По словам представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе с сектором Газа и ни в одном из городов не ведутся боевые действия.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.