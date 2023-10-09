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Небензя сообщил, в каких случаях порты и зернохранилища Украины будут уничтожены

Небензя: зернохранилища на Украине используются для хранения военной техники

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MFA Russia/Global Look Press

Портовая инфраструктура и зернохранилища на Украине в случае их использования для хранения тяжелой военной техники, оружия и боеприпасов будут уничтожаться, заявил на заседании Совбеза ООН по Украине постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Его слова передает ТАСС.

«Значит, уничтожаться будут и они», — предупредил российский постпред при ООН.

Небензя вновь подчеркнул, что РФ не наносит удары по гражданским объектам и мирных жителям Украины.

«Высокоточное оружие применяется исключительно для уничтожения военного потенциала», — заключил он.

До этого глава Одесской администрации Олег Кипер заявил, что ночью на 6 октября в Измаильском районе из-за взрывов было повреждено зернохранилище. Как результат — приостановлена работа паромной переправы «Орловка» на границе Украины с Румынией.

В сентябре ВСУ обстреляли зернохранилища в подконтрольной РФ части Харьковской области.

Ранее Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН по Украине очередным шоу с Зеленским.

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