В рядах ВСУ снизилось число наемников, задействованных в СВО

Командир отряда специального назначения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о снижении числа наемников в рядах ВСУ, задействованных в спецоперации. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале RT.

«Наемников <...> потихоньку становится меньше», — утверждает военный.

По словам Алаудинова, масштабный наплыв наемников, зафиксированный в начале специальной военной операции, уменьшился.

Он предположил, что с тех пор, как наемные бойцы оказались в зоне СВО, то стали осознавать, что противостоят огромной армии. Кроме того, некоторые из них признаются на видео, что не хотят сражаться с Вооруженными силами России и вообще отказываются принимать участие в этом конфликте.

До этого в российском МИД заявили, что во время спецоперации следственные органы РФ открыли уголовные дела в отношении 200 иностранных наемников более чем из 30 государств.

Ранее командир «Ахмата» призвал украинцев совершить восстание.