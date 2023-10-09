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Израильские военные нанесли удары по целям в районе Аль-Фуркан

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в районе Аль-Фуркан

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Yi LanA·asayage/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанес силовые удары по целям в районе Аль-Фуркан, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Израиля.

«Десятки истребителей недавно атаковали множество целей в районе Аль-Фуркан», — говорится в сообщении.

Ведомство опубликовало видео ударов по объектам в этом районе, который, заявили в ЦАХАЛ, является «террористическим гнездом для ХАМАС», так как именно оттуда «осуществляется множество действий против Израиля».

До этого Армия обороны Израиля сообщила о проведении масштабной атаки на стратегические центры ХАМАС в секторе Газа.

Также в этот день сообщалось, что израильские военные нанесли удары по стратегическим объектов ХАМАС на территории сектора Газа, в частности по складу оружия, используемого бойцами ХАМАС, и двум командным центрам ХАМАС и организации «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России).

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Израиль в ответ начал операцию против ХАМАС под названием «Железные мечи».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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Война в Израиле
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