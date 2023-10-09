Стало известно о возможности наземной операции Израиля в секторе Газа

Израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что возможна наземная операция Израиля в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.

До этого первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в конфликте Израиля и ХАМАС виновны Соединенные Штаты.

При этом Джабаров отметил, что события на Ближнем Востоке могут негативно отразиться на военной помощи Украине. По его словам, оружие, поступающее Киеву, попадает в руки международных террористов из-за высокого уровня коррупции в стране.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что с территории Ливана подозреваемые проникли в Израиль.