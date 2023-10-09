Минобороны сообщило о поражении ВСУ в районе села Работино

Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска нанесли поражение Вооруженным силам Украины в районе села Работино Запорожской области.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — говорится в сводке министерства.

Кроме того, силы РФ пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе села Вербовое в Запорожской области.

По данным Минобороны, в ходе этих действий были уничтожены более 15 военнослужащих ВСУ, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30 украинских войск.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что российские войска заняли новые позиции на Запорожском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.