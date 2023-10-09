Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны Украины

Сухопутные войска Украины/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинский президент Владимир Зеленский уволил с должности командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Танцюру и назначил вместо него генерал-майора Анатолия Баргилевича. Соответствующие указы глава государства подписал в понедельник, 9 октября. Документы опубликованы на сайте президента.

Танцюра командовал силами теробороны с мая 2022 года. Причины его отставки не называются.

Баргилевич с 2022 года занимал пост начальника штаба восточной группировки войск. До этого он был заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ.

Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины в текущем виде были созданы 1 января 2022 года. Командует ими верховный главнокомандующий — президент Украины Владимир Зеленский. Одна бригада теробороны отвечает за один регион страны, всего их должно быть 25.

7 сентября Зеленский представил правительству нового министра обороны страны Рустема Умерова.

3 сентября Зеленский объявил, что принял решение освободить Алексея Резникова от поста министра обороны, и предложил заменить его 41-летним Умеровым, который возглавлял Фонд государственного имущества Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.