На Украине объявили воздушную тревогу в нескольких областях страны

Воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины днем 9 октября. Об этом следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По информации карты, тревога в Сумской области прозвучала в 13.13. Спустя девять минут сигнал тревоги раздался в Черниговской и Полтавской областях. Подробности по ситуации в указанных украинских регионах не приводятся.

Перед этим объявляли в ряде областей Украины, вскоре было решено ее отменить. Известно, что тревога прозвучала в Харьковской и Черниговской областях Украины.

7 октября в Николаевской области произошли взрывы. Согласно сведениям мэра города Александра Сенкевича, громкие звуки были слышны в некоторых районах города. На место происшествия выехали службы. Он призвал местных жителей быть максимально осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.

Также в Одесской области объявляли воздушную тревогу. «Суспильне» сообщало о взрывах в Миргороде в Полтавской области.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.