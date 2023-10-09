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Израиль начал масштабную атаку на стратегические центры ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля начала масштабную атаку на центры ХАМАС в секторе Газа

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Ronen Zvulun/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную атаку на центры ХАМАС в секторе Газа.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по нескольким стратегическим центрам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении в Telegram-канале израильских Вооруженных сил.

До этого ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по ряду стратегических объектов ХАМАС на территории сектора Газа, в частности по складу оружия, используемого бойцами ХАМАС, и двум оперативно-командным центрам ХАМАС и организации «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России).

Также Армия обороны Израиля заявила об уничтожении террористов в южных районах Израиля, в том числе в городе Сдерот.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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Война в Израиле
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