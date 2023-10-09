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Лавров прокомментировал конфликт между Израилем и Палестиной

Лавров заявил, что статус-кво в зоне конфликта Израиля и Палестины невозможен

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Amir Cohen/Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом заявил, что статус-кво в районе конфликта Израиля и Палестины нежизнеспособен. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров назвал боевые действия в Израиле «беспрецедентно острым витом» в отношениях между Израилем и Палестиной.

«Нынешний статус-кво в зоне конфликта просто нежизнеспособен», — пояснил российский министр.

Он добавил, что Россия и страны-участницы ЛАГ могут внести свой вклад в прекращение конфликта.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что отдал приказ полностью заблокировать сектор Газа. Он подчеркнул, что теперь в Газе не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все перекрыто израильскими силами.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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