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В Кремле прокомментировали поставки оружия Запада Украине

Песков заявил, что часть вооружения Запада с Украины направляют по всему миру

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Efrem Lukatsky/AP

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что часть вооружений стран Запада с Украины направляется по всему миру. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, наблюдается тенденция к снижению заинтересованности Запада к «накачиванию Украины оружием».

Как добавил Песков, в Москве неоднократно отмечали, что процесс накачивания киевского режима вооружениями или иначе пойдет в тенденцию на снижения. Также пресс-секретарь президента РФ пояснил, что все технические возможности имеют свой предел, а деньги имеют свойство заканчиваться.

В будущем, как обратил внимание Песков, создаются новые потребности для того, куда отправлять деньги, кроме Украины.

До этого в Минэкономе ФРГ сообщили, что Германия одобрила поставки оружия Украине на сумму €3,3 млрд. За тот же период 2022-го немецкие власти одобрили поставки на сумму €775 млн евро, то есть за год сумма экспорта выросла в четыре раза.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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