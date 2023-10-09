Министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ полностью заблокировать сектор Газа. Об этом сообщает Ynet.

Оценивая ситуацию в Южном командовании, Галант подчеркнул, что теперь в Газе не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все перекрыто израильскими силами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.