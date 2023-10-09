В Тель-Авиве и Иерусалиме объявили воздушную тревогу

В центральной части Израиля и Иерусалиме звучат сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Армию обороны Израиля и своего корреспондента в Тель-Авиве.

«Сирены звучат в центральной части Израиля», — говорится в Telegram-канале израильской армии.

Израильские военные в соцсети Х сообщили, что сирены также звучат в Иерусалиме.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что все населенные пункты у границы с сектором Газа находятся под контролем военных.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.