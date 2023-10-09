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Минздрав Палестины сообщил о 493 погибших в секторе Газа

Минздрав Палестины: число погибших в секторе Газа увеличилось до 493

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Mohammed Salem/Reuters

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что число погибших в секторе Газа в результате эскалации между Израилем и Палестиной возросло до 493. Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава.

Число пострадавших в результате ударов израильской армии превысило 2,7 тысячи.

Отмечается, что еще 15 человек погибли и более 50 получили ранения на Западном берегу реки Иордан.

Утром 9 октября стало известно, что число жителей Израиля, пострадавших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, увеличилось до 2382. Об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на данные израильского министерства здравоохранения.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», в ходе которой вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. В свою очередь Израиль начал против ХАМАС операцию «Железные мечи», в ходе которой авиация наносит удары по объектам группировки в Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что все населенные пункты у границы с сектором Газа находятся под контролем военных.

В Армию обороны Израиля за 48 часов войны с палестинским движением ХАМАС мобилизовали 300 тысяч резервистов. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

Ранее Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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