Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что украинские войска взяты в котел в районе Купянска

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские войска в районе города Купянск взяли в котел подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue works, ссылаясь на собственный источник.

По его данным, в котел попали около 200 тысяч украинских солдат, которые находятся на восточном берегу реки Оскол. По его словам, российские военные перешли на западный берег реки и теперь находятся позади ВСУ, поэтому у них не будет возможность пополнять свои запасы.

Когда этот котел закроется, как он считает, военные ВСУ будут либо уничтожены, либо им придется сдаться. Он считает, что при таком сценарии это будет одно из самых крупных поражений для Украины.

По мнению Джонсона, Украине будет тяжело выстоять зимой из-за понесенных потерь.

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