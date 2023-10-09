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Стало известно, знала ли разведка Израиля про нападение ХАМАС

NYT: разведка Израиля не знала о подготовке нападения ХАМАС

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Yousef Mohammed/Global Look Press

Израильская разведка не знала о готовящемся нападении палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации издания, нападение боевиков стало «полной тактической неожиданностью».

«Внезапная атака ХАМАСа в субботу представляла собой столь же ошеломляющий провал разведки Израиля, который включал в себя незамеченные предупреждения, подавленную противоракетную оборону и медленную реакцию явно неподготовленных вооруженных сил», — говорится в публикации.

Авторы публикации задались вопросом, был ли Израиль слишком сосредоточен на угрозах со стороны «Хезболлы» и Западного берега вместо того, чтобы сосредоточить военные и разведывательные ресурсы на секторе Газа, и почему так много израильских сил находились в отпуске или находились вдали от южной границы.

До этого представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт заявил, что к концу дня израильские войска намерены взять под полный контроль районы у сектора Газа, где идут боестолкновения.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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