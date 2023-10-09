Стали известны намерения ХАМАС по заложникам

Движение ХАМАС хочет обменять часть заложников, которые были захвачены на территории Израиля, на заключенных в израильских тюрьмах женщин из Палестины. Об этом пишет портал Sada al-Balad.

По информации портала, в настоящее время ведутся переговоры при активном посредничестве Катара.

До этого представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт говорил, что к концу дня израильские войска намерены взять под полный контроль районы у сектора Газа, где идут боестолкновения. Сейчас бои идут вокруг Газы.

Барьер безопасности Израиля с сектором Газа был серьезно поврежден с тех пор, как ХАМАС начал атаку на юг страны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.