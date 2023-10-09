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В ВСУ ожидают рекордного количества атак российских беспилотников этой зимой

Спикер ВС ВСУ Игнат предупредил об учащении атак российских дронов зимой

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военно-воздушные силы Украины ожидают рекордного количества атак российских беспилотников на свою территорию этой зимой с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире украинского телевидения, передает Reuters.

«Эта осень и зима ... будут рекордными по количеству беспилотников «Шахид». Более 500 (были использованы) в сентябре», — сказал Игнат.

Он сравнил эту цифру с прошлой зимой, когда российскими войсками, по его словам, за шесть месяцев было использовано около 1000 беспилотников.

Атаки на энергетические объекты прошлой зимой повредили значительную часть энергосистемы Украины и вынудили ограничить потребление электроэнергии и горячей воды, отмечает агентство. Несмотря на то, что Украина укрепляет свою противовоздушную оборону, официальные лица предупреждают о риске повторения этой проблем этой зимой, поскольку энергосистема все еще далека от восстановления.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал одним из самых полезных вооружений в зоне военной операции беспилотники-камикадзе «Ланцет».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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