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В ГУР Украины рассказали о попытках взять под контроль Запорожскую АЭС

Буданов заявил, что украинский спецназ трижды пытался взять под контроль ЗАЭС

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Reuters

Спецназ украинской разведки трижды пытался взять под свой контроль Запорожскую АЭС. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины в интервью украинскому журналу NV, передает Telegram-канал Klymenko Time.

Как рассказал Буданов, первая попытка взятия ЗАЭС была предпринята в августе 2022. Тогда украинский спецназ пересек Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках и планировал создать на левом берегу плацдарм для захода на атомную электростанцию, однако он был отброшен.

После этого они совершили еще две попытки высадиться на левом берегу Днепра. В последней участвовали несколько сотен человек. Но оба раза российские войска вынуждали спецназ ГУР Украины отступить.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова Буданова о попытках атаковать Запорожскую атомную электростанцию могут стать «холодным душем» для ООН и отрезвить население стран НАТО.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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