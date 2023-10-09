Увеличилось число пострадавших в Израиле от нападений ХАМАС

Число жителей Израиля, пострадавших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, увеличилось до 2382. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на данные израильского министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось о 1100 погибших в Израиле и Палестине вместе взятых.

Согласно данным министерства здравоохранения Израиля, по состоянию на утро 9 октября 2382 человека находятся в местных больницах из-за полученных ранений. Состояние 22 пациентов врачи оценили как критическое, 345 человек находятся в тяжелом состоянии.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.