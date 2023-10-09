Командование Вооруженных сил Украины, несмотря на значительные потери, не позволяет украинским солдатам отступать на Купянском направлении. Об этом в интервью РИА Новости заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в ходе маневренной обороны российских подразделений и контратакующих действий в районах населенных пунктов Новоселовское, Синьковка, Петропавловка удалось частично взломать оборону ВСУ и захватить ряд украинских позиций.

Анализ радиоэфира показал, что командование ВСУ запрещало военнослужащим покидать позиции и отходить от занимаемых рубежей вопреки утрате боеспособности обороняющихся украинских подразделений и численного превосходства российских войск, рассказал Марочко.

Он добавил, что, владея оперативной обстановкой и объективной информацией, украинское командование на местах понимало, к чему приведут боевые столкновения, однако предпочло, чтобы военнослужащие остались, а не отошли, сохранив себе жизни.

Накануне командир отряда БАРС-9 «Медведь» российской группировки войск «Запад» заявил в беседе с РИА Новости, что украинское военное командование готовит город Купянск Харьковской области к обороне.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.