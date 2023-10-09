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В Германии считают, что альянс сторонников Украины дает трещину

Zeit: Украина теряет поддержку США и Европы, пока Россия накапливает оружие

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Mstyslav Chernov/AP

Альянс сторонников Украины начал давать трещины, в то время как Россия продолжает накапливать вооружение, пишет германская газета Ziet.

По словам автора публикации, такая обстановка должна понравиться российскому президенту Владимиру Путину, ведь российская армия восполняет дефицит оружия быстрее, чем ожидалось.

«Чем дольше Украине не удастся добиться прорыва, тем больше времени потребуется ее собственной экономике и армии на перевооружение. Однако в Европе и США рано или поздно внутренние проблемы и кризисы, избирательные кампании и снижение общественного интереса приведут к падению поддержки», — пишет автор.

Отмечается, что нерешительность стран НАТО в вопросе поставок оружия Украине позволила России выиграть время.

До этого журналист CNN Натан Ходж заявил в своей статье, что Запад пытается отчаянно догнать Россию по выпуску снарядов, чтобы обеспечить дальнейшие поставки боеприпасов Вооруженным силам Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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